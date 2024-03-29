Как бороться с ежедневным стрессом кожи лица

Регулярный стресс влияет не только на здоровье и хорошее самочувствие, но и на нашу кожу: она утрачивает сияние, появляются высыпания и покраснения. Идеальным решением для ухода за кожей станет новый Крем-Антистресс с Экстрактом Грибов линии DOCTOR BABOR CLEANFORMANCE.

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Вдохновлённая традиционной китайской медициной формула крема усилена 7% антиоксидантным комплексом, который блокирует негативные последствия стресса, восстанавливает здоровый баланс кожи, её сияние и жизненный тонус.Крем-Антистресс с Экстрактом Грибов улучшает состояние кожи, выравнивает её тон и микрорельеф, устраняет любые признаки сухости, стянутости и покраснения.

В состав 7 % антиоксидантного комплекса входят:

3% экстракт рейши: защищает кожу от эпигенетического стресса, выравнивает тон, восстанавливает здоровый баланс, разглаживает мимические морщины;

2% экстракт шиитаке: восстанавливает естественный кожный барьер для надёжной защиты от агрессивных факторов внешнего стресса, снижает гиперчувствительность кожи;

1% экстракт чаги: обладает мощным антиоксидантным действием, укрепляет иммунитет чувствительной кожи, снимает следы усталости и стресса;

1% экстракт корня женьшеня: освежает и ревитализирует кожу.

Благодаря богатому компонентному составу новый Крем-Антистресс с Экстрактом Грибов – настоящий профи в борьбе с ежедневным стрессом кожи. В формулу входит и основной комплекс линии CLEANFORMANCE с пре-и пробиотиками. Он укрепляет естественный защитный барьер кожи, восстанавливает баланс её микробиома и выравнивает тон.

Линия DOCTOR BABOR CLEANFORMANCE предлагается без упаковочной целлофановой плёнки, не содержит компонентов животного происхождения, глютена, лактозы, силиконов, парабенов, минеральных масел, микропластикаи синтетических парфюмированных отдушек.