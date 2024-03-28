Актриса Эмили Блант снялась в жакете с вырезами и брюках

Голливудская актриса Эмили Блант стала лицом одной из обложек журнала The Hollywood Reporter. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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41-летняя Эмили Блант предстала на обложке в ярко-розовом костюме, который состоял из жакета с вырезами по бокам и объемными плечами и расклешенных брюк. Знаменитость дополнила образ бежевыми босоножками на каблуках, кольцом и массивными серьгами. Звезде фильма «Оппенгеймер» уложили волосы назад и сделали нюдовый макияж. Актриса позировала вместе со своим стилистом Джессикой Пастер.

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«Оппенгеймер» — байопик американского физика и создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. Его роль в ленте исполнил звезда «Острых козырьков» и «28 дней спустя» Киллиан Мерфи. Также в картине сыграли Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни — младший, Флоренс Пью, Гари Олдман, Рами Малек, Кеннет Брана и Джош Хартнетт. Премьера фильма состоялась 21 июля 2023 года.

Недавно Эмили Блант стала гостьей церемонии вручения премии SAG Awards, которая прошла в Лос-Анджелесе. На ковровой дорожке она предстала в откровенном наряде. Звезда выбрала для мероприятия облегающее красное платье с глубоким декольте. Она отказалась от бюстгальтера.