Актриса Шарлиз Терон снялась с детьми в Диснейленде

Голливудская актриса Шарлиз Терон впервые за долгое время показала своих подросших дочерей. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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48-летняя Шарлиз Терон вместе с 11-летней Джексон и 7-летней Августой посетила Диснейленд, который находится во Флориде. На одном снимке актриса была запечатлена с дочерью на американских горках. Знаменитость и девочка кричали от страха. На другой фотографии Шарлиз Терон позировала вместе с двумя дочками. Они улыбались фотографу.

Шарлиз Терон ни разу не была замужем. В разное время она состояла в отношениях с актером Крейгом Бирко, солистом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом и коллегой по фильму «24 часа» Стюартом Таунсендом. В декабре 2014 года актриса объявила о помолвке с Шоном Пенном спустя год романа, а в июне 2015-го они расстались. У Шарлиз Терон есть двое приемных детей. В 2012 году она усыновила Джексон, а в 2015-м — Август.

Несколько недель назад актрису заметили на публике. Шарлиз Терон отправилась на баскетбольный матч одной из своих дочерей. Знаменитость была одета в черный спортивный костюм, который состоял из худи и треников. Она вышла на улицу без макияжа и укладки.