Жена Джастина Бибера показала фигуру в нижнем белье

Американская модель Хейли Бибер снялась в откровенном образе для рекламы бренда Victoria's Secret. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© Lenta.ru

На размещенном кадре 27-летняя жена певца Джастина Бибера позировала перед фотографами в студии в белом кружевном комплекте нижнего белья. Упомянутый наряд состоял из бюстгальтера на косточках и трусов с низкой посадкой. При этом звезда показала подтянутую фигуру.

Кроме того, знаменитости сделали укладку с локонами и макияж в нейтральных тонах. Ее образ дополняли серьги серебряного цвета.

Ранее в марте Хейли Бибер снялась в бикини. Модель предстала напротив зеркала в зеленом неоновом треугольном бра на завязках и плавках с низкой посадкой. Поверх упомянутого наряда звезда надела укороченные бежевые шорты.