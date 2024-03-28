Итальянский модельер Алессандро Микеле стал новым креативным директором Valentino

Итальянский модельер Алессандро Микеле занял должность креативного директора модного дома Valentino после ухода Пьерпаоло Пиччоли.

"Для меня большая честь стать частью дома Valentino", - написал Микеле на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

По информации агентства Reuters, генеральный директор французской группы компаний Kering, владеющей Valentino, Франсуа-Анри Пино в своем заявлении выразил уверенность в том, что Микеле благодаря "таланту сможет мастерски интерпретировать уникальное наследие" модного дома и привести его к процветанию.

22 марта Пиччоли объявил о своем уходе с должности креативного директора Valentino после 25 лет работы.

Группе Kering, основанной в 1962 году, принадлежат такие бренды, как Gucci, Valentino, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen и другие.