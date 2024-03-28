Косметолог назвала семь процедур с быстрым эффектом омоложения

Процедуры красоты вовсе не всегда требуют значительного времени на их проведение или достижение эффекта, рассказала порталу «Доктор Питер» врач-косметолог Анна Лебедева. В числе процедур, которые дают быстрый эффект, она назвала фотоомоложение, микротоковый массаж лица, пилинг PRX и ряд других процедур.

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Пилинг PRX называют пилингом невест. Сделав его накануне свадьбы, девушка ничем не рискует — наоборот, будет свежа, как и положено новобрачной. Пилинг выравнивает цвет кожи, подсушивает небольшие воспаления и практически не дает шелушения, — пояснила Лебедева.

Еще одной процедурой она назвала фотоомоложение, предназначенное для тех, кто побаивается пилинга и хочет выровнять цвет лица. По словам Лебедевой, даже одна такая процедура способна сделать кожу менее чувствительной, а курс из пяти-шести сеансов поможет значительно снизить проявления купероза. При этом эффект фотоомоложения заметен сразу после процедуры.

Также косметолог посоветовала воспользоваться биоревитализацией «Профайло», когда врач вводит в кожу лица, шеи или рук гиалуроновую кислоту, которая сразу же начинает активно увлажнять кожу. Такая процедура подойдет для обладательниц мелкоморщинистого типа старения или для девушек с сухой кожей. А при микротоковом массаже лица косметолог использует водорастворимый токопроводящий гель, который не портит прическу. Также можно сделать контурную пластику, которой многие боятся из-за синяков и отеков, но в зоне висков, скул, подбородка и углов челюсти осложнения минимальны, а впечатление от омолаживающего эффекта гарантировано, уверяет эксперт.

В числе других процедур косметолог назвала аппаратный вибрационный массаж с инфракрасным излучением. Эта процедура позволит подтянуть кожу тела и убрать видимые проявления целлюлита. А при отечности можно использовать процедуру «Ароша», которая включает пилинг тела, обертывание, прессотерапию и массаж с помощью сухой щетки. После такой процедуры можно потерять в объемах тела до шести сантиметров.