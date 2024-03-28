Оверсайз-куртки и рубашки из денима на весну: какие и с чем носить правильно

Откроем вам страшную тайну: нет ничего сложнее, чем найти джинсы, которые подходят именно вам. Это должен быть правильный оттенок денима. Он должен облегать бедра (если это облегающий фасон), но при этом не быть слишком просторным в области талии. Или штаны должны художественно болтаться, как будто вы их сняли с бойфренда. А если на джинсах есть разрывы, то они должны выглядеть не как фабричные, а как винтажные. Столько условий и условностей, с ума сойти. Кстати, фэшн-охота не терпит дискриминации — то же самое можно сказать и о джинсовых куртках оверсайз.

«Они должны быть большими, но не просто на шесть размеров больше вашего, а хитро увеличенными, то есть это все же вещь, пошитая на вашу условную „эмку“, но просторная и длинная. Или укороченная, но так, чтобы подчеркнуть стратегически важные места. А другие, например, спрятать», — объясняет стилист Сергей Бойко.

А еще важно, с чем вы будете носить эту оверсайз-рубашку или куртку.

Главный совет: оверсайз только один

Поскольку рубашка не имеет формы (или она очень условная и в любом случае, большая по объему), попробуйте сочетать ее с облегающими или более структурированными вещами из гардероба. Подумайте о джинсах-скинни, майках, джинсах с прямыми штанинами, прямых юбках и даже джинсовых шортах.

«Также не забывайте смешивать стили! Поскольку джинсовая рубашка более непринужденная и грубая, сочетайте ее с более изысканными или элегантными вещами, чтобы создать действительно удивительный и визуально интересный дуэт», — советует Сергей.

Носите рубашки… с рубашками

Если вы действительно любите джинсовые рубашки-оверсайз, не стесняйтесь экспериментировать с другими стилями рубашек из того же денима, хлопка, льна, батиста, атласа и шифона.

«Например, это может быть приталенная джинсовая рубашка (или зауженная), обрезанная рубашка из денима, рубашки в стиле вестерн и даже этно-варианты с рюшами и воланами в стиле бохо. Смело миксуйте слои», — предлагает стилист.

С белыми джинсами

Чтобы создать шикарный повседневный наряд, сочетайте джинсовую рубашку с белыми джинсами.

«Я знаю, что некоторые люди нервничают, надевая джинсовую рубашку с джинсами, но вам не придется этого делать, если они разных цветов. А если вам нужен аргумент в пользу монохрома, то учтите: рубашка и джинсы одного цвета (не важно, темного или светлого) визуально удлиняют и стройнят фигуру», — напоминает Сергей.

Заправлять или нет?

Порой бывает трудно понять, как стилизовать рубашку-оверсайз без заправки.

«Что ж, дерзайте, попробуйте и так, и этак. Рубашка прекрасна тем, что ее можно заправить только спереди или с одной стороны, завязать узлом или оставить в покое. Идеальный вариант — носите свою безразмерную рубашку или куртку на пуговицах с узкими джинсами, подчеркивающими стройные ноги. Лучше, если штанины будут немного укороченными — если показать немного лодыжки, образ станет более утонченным. Остроносые туфли также удлиняют ногу и помогают не выглядеть неряшливо», — говорит Сергей.

С джинсовыми шортами

Вот великолепный и гармоничный вариант из двойного денима.

«Образ хорошо работает, когда рубашка оверсайз и шорты разного цвета. Можно добавить туда простую белую сорочку, тогда деним на дениме не будет слишком перегружен», — добавляет Сергей.

С черными джинсами

Вот образ для серьезной работы с джинсовой рубашкой оверсайз.