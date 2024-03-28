Хочу/могу: бюджетные аналоги бестселлеров в мире красоты

И сейчас моднице не нужно долго копить, чтобы позволить себе хороший, качественный уход и блистательный макияж.

© pxhere

Нужно лишь внимательно прочитать состав и запомнить ключевые компоненты. Эксперты сети магазинов по уходу за собой «Улыбка радуги» сделали это за вас и подобрали бюджетные аналоги главных косметических бестселлеров.

Идеальные линии

Хочу: подводку-фломастер для глаз Clarins Graphik Ink Liner, 3100 рублей

Все в восторге от Clarins: у лайнера яркий черный цвет, глянцевый финиш и фетровая кисточка для создания ровной линии. Но цена может оставить горькое послевкусие. Модницам расстраиваться рано — похожий финиш дарит лайнер BeYoung экстремально черного оттенка. У подводки такой же фетровый аппликатор, который поможет сделать ваши любимые стрелочки идеальными.

Можно попробовать: подводку-фломастер для век BeYoung Super Eyeliner, 119 рублей

Сияющий вид

Хочу: палетку хайлайтеров Dior Backstage Glow Palette, 5350 рублей

Палетка хайлайтеров от Dior, которая помогает создать эффект сияющей кожи, — это секретное оружие визажистов и мечта всех модниц. И стоит соответственно мечте. Конечно, создать трендовый влажный макияж можно и более бюджетным средством. У хайлайтера BeYoung в милой упаковке в виде пончика 2 оттенка (жемчужный и золотой) вместо 4, но их можно миксовать между собой. И создавать сияние от естественного до идеально глянцевого.

Можно попробовать: хайлайтер для лица BeYoung Metallic Golden Clouds, 198 рублей

Мицеллярное очищение

Хочу: мицеллярную воду Bioderma Sensibio H2O, 1529 рублей

Все бьюти-гуру в один голос говорят о волшебных свойствах мицеллярной воды Bioderma Sensibio. Она не вызывает раздражения и сохраняет гидролипидный баланс. Но основная функция мицеллярки — это качественное очищение. Так что если тратить большую сумму на продукт для ежедневной рутины не хочется, потребности закроет мицеллярная вода Weis Hyaluron. Мицеллы захватят остатки макияжа, а гиалуроновая кислота в составе сохранит водный баланс. Какой бы ни была мицеллярка — не забывайте ее смывать!

Можно попробовать: мицеллярную воду для снятия макияжа Weis Hyaluron, 191 рубль

Гиалуроновый баланс

Хочу: сыворотку для лица La Roche-Posay Hyalu B5, 3410 рублей

Эффективное средство против морщинок — сыворотку для лица La Roche-Posay — хотели бы иметь в своем арсенале многие любительницы ухода с гиалуроном. У нее приятная консистенция геля и хороший эффект для тонуса кожи. Правда, стоимость может кого-то слегка смущать. Можно купить целы× 10 флакончиков гипоаллергенной сыворотки Botaniqua «Гиалурон». Бюджетное средство может стать хорошей альтернативой в борьбе против сухости кожи: все благодаря концентрированной гиалуроновой кислоте и экстракту алоэ вера в составе.

Можно попробовать: сыворотку для лица Botaniqua Hypoallergenic «Гиалурон», 249 рублей

Кератиновая защита

Хочу: маску для волос Keune Care Keratin Smooth, 3856 рублей

Кератиновая маска для волос от Keune, безусловно, прекрасна и любима многими. Но ингредиенты, которые входят в ее состав, нередкие — это кератин, масло малины, масло ши. Стильная баночка украсила бы полочку любой ванны! Но если кто-то не хочетпереплачивать, можно попробовать увлажняющую маску от Open One, в составе которой всё тот же кератин и комплекс протеинов. С сухими кончиками можно попрощаться!

Можно попробовать: увлажняющую маску для сухих волос Open One 1 Hydration, 381 рубль

Бюджетные аналоги многих бьюти-бестселлеров могут стать отличной альтернативой для тех, кто хочет сэкономить, не жертвуя качеством и эффективностью продуктов. Ведь все мы разные и то, что подходит вашему любимому бьюти-блогеру или подружке, может не подойти вам.

Поэтому всегда стоит тестировать продукты перед покупкой и выбирать то, что лучше всего подходит именно для потребностей вашей кожи и волос, а главное — дарит вам настроение и радость от покупки!