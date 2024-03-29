Трое детей Майкла Джексона появились вместе на красной дорожке в дизайнерских нарядах

Трое детей Майкла Джексона — Пэрис, Принс и Бланкет вышли вместе в свет на фоне судебной тяжбы последнего с бабушкой Кэтрин Джексон за наследство покойной поп-звезды. Братья и сёстры позировали на красной дорожке перед премьерой мюзикла MJ: The Musica в театре Принца Эдварда в среду в Лондоне.

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Принс и Бланкет были в нарядных чёрных костюмах, в то время как их сестра Пэрис поразила гостей в изящном платье медного оттенка с перекрещивающимися бретельками. Редкий выход трио в свет состоялся через неделю после того, как младший ребёнок покойного короля поп-музыки подал иск, чтобы запретить своей бабушке Кэтрин использовать деньги, принадлежащие Майклу, для финансирования её текущей судебной тяжбы.

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Они были нужны ей в рамках нераскрытой бизнес-сделки - предположительно, сделки с Sony на сумму $600 млн. Кэтрин представила ответ 20 марта, объяснив, что у управляющих наследством Майкла достаточно денег, чтобы оплатить её судебные издержки в размере $500 000 и, следовательно, они должны это сделать.

«Кэтрин кажется очевидным, что душеприказчики удерживают все активы наследства, чтобы сохранить контроль над ними и избежать более либеральных требований траста по распределению», — сказано в её жалобе.

В документах также утверждается, что душеприказчики не могут добросовестно утверждать, что у наследников нет достаточно свободных средств, чтобы позволить трасту произвести требуемый платёж и что сотни миллионов долларов всё ещё будут доступны бенефициарам наследства, если судебные расходы Кэтрин будут покрыты.

21 марта наследники Майкла заявили в суде, что Кэтрин получила более $55 млн после смерти лауреата премии «Грэмми» в 2009 году и у неё достаточно средств, чтобы покрыть свои судебные издержки. Они утверждают, что матриарх получила более $33 млн наличными из пособия в $160 000 в месяц.