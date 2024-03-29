81-летняя судья с моложавой внешностью раскрыла секрет красоты

Американский адвокат, судья, телеведущая и писатель Джудит Шейндлин раскрыла секрет красоты. Ее комментарий публикует New York Post.

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81-летняя знаменитость заявила, что ежедневно занимается спортом. Так, на занятия, которые включают в себя силовые тренировки и бег, у нее уходит 10 часов в неделю.

«Если ваш разум в форме, а тело — нет, одно в конечном итоге повлияет на другое. Тренировки важны для моего физического и психического здоровья», — пояснила собеседница издания. Кроме того, Шейндлин указала на важность ночного сна для поддержания себя в форме.

Однако судья отметила, что надеется, что поклонники прислушаются к ней и поймут, что не следует полагаться только на внешность.

«Способ сохранить интересную и захватывающую жизнь — это оставаться увлеченным и умным. Внешний вид помогает только до определенного времени», — подчеркнула юристка.

В январе американская актриса и продюсер Джулия Робертс также раскрыла свой секрет красоты.