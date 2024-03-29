Стилист назвала макияж, подчеркивающий недостатки после 50 лет

Стилист Анна Скороходова рассказала, какие техники макияжа стоит избегать женщинам старше 50 лет.

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По ее словам, в этом возрасте кожа менее эластична, поэтому не следует наносить тональные средства и пудру плотным слоем. Вместо этого можно пользоваться легкими BB-кремами или тональными флюидами. Кроме того, несовершенства кожи могут подчеркнуть насыщенная черная подводка или карандаш.

Помимо этого, женщинам старше 50 лет лучше не пользоваться яркими матовыми тенями. Благородство придадут перламутровые тени коричневого, розоватого и пудрового оттенков. Стилист отметила, что в этом возрасте не стоит отказываться от румян: они освежают лицо и добавляют приятный оттенок, передает «Москва 24».

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