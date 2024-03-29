Пять шагов, которые помогут быстро убрать отеки с лица

Проблема отеков на лице актуальна для большинства женщин. Для избавления от нее предлагаются различные решения, начиная от масок и кремов и заканчивая специальными массажами. Тренер адаптивной физической культуры, физический реабилитолог София Агапова рассказала, какие причины приводят к возникновению отеков на лице и как решить проблему комплексно.

В чем причина отеков?

Лимфатическая система в нашем теле не нуждается в постоянной стимуляции и работает самостоятельно. Отек — это признак нарушения работы системы. В первую очередь, нужно разобраться в чем проблема этого нарушения. Она может носить системный характер, поэтому людям, страдающим отеками, обязательно надо убедиться в здоровье почек, сердца, щитовидной железы.

Самая распространенная причина отеков

Если все в порядке, можно переходить к поиску локальных проблем, зачастую связанных с физической блокировкой крупных лимфатических узлов.

Лимфатические узлы, это такие хабы, куда поступает лимфа, там она очищается и продолжает свой путь дальше. Узлы располагаются в толще мышц и полностью зависят от их состояния: при изменении осанки мышцы меняют свой тонус, зажимаются, а вместе с этим блокируются лимфоузлы, создавая отек в тканях. Необходимо освободить лимфоузлы, позволяя лимфе покинуть мягкие ткани и избавить лицо от отека.

Избавляемся от отека

Ниже дана техника, которая поможет избавиться от отеков. Обязательно делать упражнения в написанном порядке, воздействуя на тело снизу вверх — это позволит получить быстрый качественный результат.

Если нет противопоказаний в виде острых воспалительных процессов, внутренних кровотечений, беременности — отличным способом стимулировать лимфу являются различные варианты вакуума. Нужно сделать быстрый глубокий выдох и затем без вдоха расширить ребра в сторону. Такое действие будет стимулировать активную работу диафрагмы а та, в свою очередь, заставит лимфу активно двигаться. Три подхода к удержанию вакуума будет достаточно. Начните с любого времени удержания и постепенно доведите до 10 счетов каждое.

После того, как главный механизм включен, переходим к местной работе — будем воздействовать на места крупных скоплений лимфоузлов, снимая спазм с мышц и высвобождая путь для лимфы. Первым местом приложения усилий будет грудная клетка в проекции подмышечных лимфоузлов. Поставьте ладонь между грудью и рукой на область подмышечной впадины и сделайте десять мягких надавливаний. Повторите массаж для другой стороны тела. Перемещаемся выше в область ключиц: нужно простимулировать мышцы под ними, воздействуя на подключичные лимфоузлы. Поставьте ладони сразу под косточками ключиц и сделайте десять мягких надавливаний. Переходим к шее и для эффективной работы нам нужно найти мышцу с длинным названием «грудинно – ключично – сосцевидная». Она располагается по прямой от мочки уха до подъяремной ямки и выделяется при повороте головы в сторону. Это мышцу нужно прогладить сверху вниз сильными вдавливающими движениями по десять раз с каждой стороны. Если поставить ладони под нижнюю челюсть с двух сторон сразу — они окажутся на проекции нижнечелюстных лимфоузлов. Эта область часто страдает от мышечного спазма и воздействие на нее дает хороший лимфодренажный эффект. Сделайте десять мягких надавливаний. Вокруг наших ушей тоже много лимфоузлов: рекомендуется воздействовать на все, но работа будет отличаться. Для стимуляции околоушных лимфоузлов положите пальцы рук перед мочкой уха и сделайте, уже знакомые, мягкие надавливания в количестве десяти раз. Область за ушами нужно проработать в более жесткой технике: поставьте пальцы и делайте десять круговых движений в каждую сторону, смещая кожу относительно кости. Нужно пройти всю область за ушами, где не растут волосы. Достаточно часто эти участки бывают болезненны, но это тот самый случай, когда через дискомфорт двигаться можно, расслабляя спазмированные участки. нас интересует вся область за ухом, на которой не растут волосы.

Техника описанная выше очень хорошо справляется с отеками на лице, дает накопительный эффект и может быть использована на регулярной основе. Однако не стоит забывать о том, что лучше заниматься своим телом комплексно! Работа с осанкой, занятия растяжкой и умеренными силовыми практиками устраняют спазмы в нашем теле и являются лучшим способом сохранить лицо молодым и красивым.