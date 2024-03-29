Названа модная замена футболкам на лето

Фэшн-редакторы назвали модную замену футболкам на лето 2024 года. Соответствующий материал публикует французская версия Vogue.

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По словам экспертов, данный предмет гардероба в грядущем сезоне уступит место асимметричным топам. Например, фасонам с одним рукавом или обнажающим одно плечо. Отмечается, что подобные изделия продемонстрировали на подиумах многие известные бренды, в том числе Dior и Balmain. Манекенщицы на показах сочетали их с юбками солнце длины миди и укороченными брюками клеш с растительным принтом.

Кроме того, на упомянутую вещь обратили внимание знаменитости. Так, возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо итальянская манекенщица Виттория Черетти примерила черный топ с широкими голубыми джинсам, а испанская модель и блогерша Гала Гонсалес добавила к образу синие мешковатые брюки из денима.

В феврале фэшн-редакторы также назвали модную замену джинсам в 2024 году. Речь шла о брюках оттенка металлик, а именно об их серебристом варианте.