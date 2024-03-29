Трендовые весенние ароматы для мужчин и женщин

Вспыхивают нежным цветом зеленые упругие бутоны, кожа напитывается теплом, а сердце наполняется радостью, робким и томительным предчувствием, что все будет, наконец, хорошо. Весна — несомненно, одно из лучших времен года, и она наконец-то пришла.

© Соцсети

Мы убираем в дальний шкаф тяжелый трикотаж и надоевшие пуховики и шубы, прощаемся с сытными супами и тушеным мясом в пользу легких салатов и сочных свежих овощей, меняем рюмку крепкого чая на запотевший бокал с игристым напитком. Словом, вполне естественно, что и в наших ароматах происходит переход от зимы к весне. А если нет, то срочно стоит запланировать смену парфюма на более легкий и игривый. Ну, хотя бы попробовать.

Рассказываем, что искать в весенних духах, и о том, что лучше всего купить в этом году — от традиционных цветочных до несколько неожиданных, но одинаково уместных земляных и древесных ароматов в новом прочтении.

Какие ноты нужно искать в весенних духах

Как и в любой другой форме самовыражения — от моды до макияжа — не существует единого правила, как выбрать именно весенний аромат. Просто потому, что мы все разные (свежая мысль, кэп!).

«Однако, если вы ищете парфюм, действительно отражающий суть весны, есть определенные ноты, на которые следует обратить внимание», — говорит коллекционер парфюмов Наталья Насонова.

1. Парфюм VIOLETTE — ФИАЛКА, Poemes de Provence. 2. Аромат Eau Fraiche Delicate, EISENBERG. 3. Aqua Summum, Guinot.

© Пресс-службы брендов

«В первую очередь, конечно, это весенние ароматы природы, солнца и свежего воздуха. Ищите такие ноты, как гальбанум (аромат свежескошенной травы), калон (нота, напоминающая арбуз), цветочные ноты жасмина, мимозы, цветка апельсина и розы, а также фруктовые ноты малины, лимона, инжира, грейпфрута, груши и манго», — рассказывает Наталья.

Так, ноты инжира, груши, ванили и кокоса — и на выходе получается аромат, напоминающий о голой коже, нагретой и поцелованной солнцем. Цитрусовые жизнерадостные композиции могут передавать свежесть раннего городского утра, когда возможности кажутся безграничными, а будущее — безоблачным и сладким, как тягучая конфета.

© Пресс-службы брендов

1. Zeste d’Agrumes, 100 Bon. 2. PLEINE LUNE, Bastille Paris. 3. Comptoir Sud Pacifique Musc Cristal. 4. Armand Basi Uniform Build Yourself.

Если вы любите что-то оригинальное

Если вы больше похожи на Миранду Пристли, когда речь заходит о весенних ароматах — есть шансы влюбиться в весенние ароматы, в которых не сыскать классических цветочных или зеленых нот. Наталья настоятельно советует расширить свое арома-мышление засчет других элементов природы.

«Весна — это время года, когда многие из нас возвращаются на природу, чтобы насладиться отдыхом на свежем воздухе», — говорит она. «Древесные ноты сандалового дерева, ветивера и кедра не так чтобы очень уж традиционны для весны, но они передают то земное, приземленное, горячее чувство, которое часто олицетворяет весна. Оно будоражит кровь и наливает тело чувственностью», — уверяет Наталья.

Прибавим сюда волнующие ноты кожи и специй — и на выходе получим томный, глубокий и таинственный коктейль, полный намеков и полутонов.

© Пресс-службы брендов

Туалетная вода для мужчин серии «EQUIVALENT» H002, Понти Парфюм. 2. Armand Basi Uniform Don’t Look Back. 3. Paradis Nuit, Bastille Paris. 4. Тонизирующая вода Eau Dynamisante, CLARINS. 5.Spicy leather, Lab Fragrance.

Эти ноты более характерны для мужских парфюмов, но кто в наше время так уж стремится соблюдать правила? На некоторых женщинах именно ароматы для мужчин звучат так, что окружающие буквально теряют голову. Ну и, разумеется, собственно представителям сильной половины человечества весенняя линейка духов тоже нужна, чтобы подчеркнуть характер и готовность двигаться в сторону тепла. Душевного, сердечного и метеорологического.

Подбирайте аромат под характер и внешность

Понятно, что очень важно соответствие образа и аромата: девушка в рюшах и соломенной шляпе скорее должна пахнуть цветами, а вот к барышне в актуальном образе «подружка рокера» вопросов будет больше: там может быть вообще все, что угодно.

От тех же лютиков-цветочков до аромата дыма костра, бензиновых испарений, виски, кожи и специй. А что уж говорить про модников высшего пилотажа, которые умудряются одеваться совсем уж эклектично? Там в ход пойдут, скорее всего, нишевые духи или вообще созданные индивидуально, словно роскошные драгоценности.