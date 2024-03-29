Юлия Барановская заявила, что ей предлагали надеть платье из куриных перьев. Об этом сообщает Telegram-канал НЕПРИЯТНЫЙ ПИЛЯГИН.

© пресс-служба Юлии Барановской

В беседе с журналистами Юлия рассказала, что для одной премии ей готовили наряд со страусиными перьями. На создание платья отводилось два месяца. Когда же срок истек, то портнихи заявили о его неготовности. Как выяснилось, они не смогли сшить платье из-за отсутствия перьев.

«Они сказали: «Вы знаете, страусиных перьев нет, но есть куриные. Они точно такие же», — рассказала знаменитость.

Юлия посчитала, что над ней «прикалываются». Ее собеседник решил подшутить над Барановской, заявив: «Они просто поняли, к кому ты ближе». Телеведущая не стала скрывать, что ее задели эти слова.

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