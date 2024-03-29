Карди Би рассказала о проблемах с подборкой одежду для ее фигуры

Карди Би официально признали иконой стиля. В среду издание The Hollywood Reporter опубликовало ежегодный список самых влиятельных стилистов индустрии, в который вошёл и стилист звезды Коллин Картер. Он и его давняя клиентка встретились с изданием, чтобы рассказать о некоторых препятствиях, связанных с процессом подбора одежды для фигуры рэперши. Оба появились в элегантных чёрных нарядах: 31-летняя хитмейкерша в платье без бретелек от Dilara Findikoglu и длинных перчатках, а её гуру моды в строгой водолазке и брюках от Balenciaga.

Хотя рэперша известна своим ярким стилем, она рассказала изданию Hollywood Reporter, что найти одежду ей не всегда легко.

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«Против нас так много препятствий. Например, это тело не предназначено для размера XS. У меня очень крутые бёдра, задница, и это я», — призналась она.

Картер добавил, что их упорная работа проложила путь для других женщин в индустрии и вызвала культурный сдвиг.

«Я не думаю, что в модном пространстве было много таких женщин, как Карди. Теперь есть тонна других рэп-женщин, которые стремятся быть в этом пространстве, потому что они видят, что возможно. Мы задаём тренды», — сказал он изданию.

Картер также рассказала о платье для Met Gala 2019 года от Thom Browne, которое вскружило голову своим шлейфом и попало во все списки лучших нарядов того вечера.