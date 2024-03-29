Карди Би рассказала о проблемах с подборкой одежду для ее фигуры

Карди Би говорит, что дизайнерам нелегко подобрать одежду для её фигуры
Карди Би официально признали иконой стиля. В среду издание The Hollywood Reporter опубликовало ежегодный список самых влиятельных стилистов индустрии, в который вошёл и стилист звезды Коллин Картер. Он и его давняя клиентка встретились с изданием, чтобы рассказать о некоторых препятствиях, связанных с процессом подбора одежды для фигуры рэперши. Оба появились в элегантных чёрных нарядах: 31-летняя хитмейкерша в платье без бретелек от Dilara Findikoglu и длинных перчатках, а её гуру моды в строгой водолазке и брюках от Balenciaga.
Хотя рэперша известна своим ярким стилем, она рассказала изданию Hollywood Reporter, что найти одежду ей не всегда легко.
«Против нас так много препятствий. Например, это тело не предназначено для размера XS. У меня очень крутые бёдра, задница, и это я», — призналась она.
Картер добавил, что их упорная работа проложила путь для других женщин в индустрии и вызвала культурный сдвиг.
«Я не думаю, что в модном пространстве было много таких женщин, как Карди. Теперь есть тонна других рэп-женщин, которые стремятся быть в этом пространстве, потому что они видят, что возможно. Мы задаём тренды», — сказал он изданию.
Картер также рассказала о платье для Met Gala 2019 года от Thom Browne, которое вскружило голову своим шлейфом и попало во все списки лучших нарядов того вечера.
«Этот образ вывел Карди на новый уровень в мире моды. Люди, которые не воспринимали нас всерьёз, сказали: "Ладно, они здесь, чтобы остаться"», — говорит стилист.