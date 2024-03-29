Наталья Рудова показала, в чем ходит в тренажерный зал

Наталья Рудова — одна из самых ярких и узнаваемых актрис российского шоу-бизнеса. Однако встретив знаменитость в тренажерном зале ее едва ли кто-то узнает.

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Наталья Рудова способна сразить буквально любого мужчину одном лишь взглядом. Актриса обладает эффектной внешностью, обаятельной улыбкой и сногсшибательной фигурой. Последнюю, к слову, ей помогают поддерживать регулярные физические нагрузки. Накануне актриса показала, как проходит ее стандартная тренировка в спортзале. Но куда больше демонстрации упражнения интернет-пользователей заинтересовал внешний вид Рудовой.

Наталья занималась с гантелями в черном монохромном образе — удобных плотно облегающих ноги лосинах, которые дополнила футболка оверсайз и лаконичные кроссовки. На лице актрисы не было даже намека на макияж, а волосы были небрежно собраны в пучок на макушке. Из украшений лишь скромный крестик.

Многие подписчики признались, что приятно удивлены нарядом Рудовой, которая в тренажерном зале выглядит совершенно иначе, чем обычно.

«Встретил бы не узнал бы», — пишут поклонники Натальи.

Актрису искренне похвалили за соответствующий месту и времени наряд и отметили, что в своем скромном ансамбле она выглядит куда привлекательнее, чем многие звезды шоу-бизнеса приезжающие на тренировки с макияжем и в сексуальных вещах.