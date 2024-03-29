Стилист раскрыла стоимость нарядов Бьянки Цензори

Стилист Аманда Сандерс раскрыла стоимость нарядов жены рэпера Канье Уэста, дизайнера Бьянки Цензори. Соотвествующий материал появился на сайте издания The Sun.

В первую очередь стилист обратила внимание на голубое боди Yves Saint Laurent, надетое поверх белых кружевных колготок Wolford. Выяснилось, что стоимость первого изделия составляет 770 долларов (почти 80 тысяч рублей).

«Бьянка сделала странный выбор, который не выглядит крутым или утонченным», — отметила эксперт.

Кроме того, Сандерс оценила наряд Цензори, состоящий из остроносых туфель, обнажающего грудь лонгслива и бежевых шорт Prada, стоимость которых составляет 825 долларов (77,5 тысяч рублей).

«Канье и Бьянка знают, что их снимают на камеру, поэтому иногда это нужно просто для того, чтобы выделиться», — пояснила она.

Также собеседница издания проанализировала снимки папарацци, на которых супруга музыканта одета в латексный тренч Balenciaga, леопардовый комбинезон и кожаные сапоги с открытым носом Miu Miu за 2,1 долларов (197,4 тысяч рублей). Вдобавок Сандерс выделила образ девушки на встрече с 10-летней дочерью артиста. Тогда Цензори примерила объемную черную куртку Balenciaga, которую можно приобрести за 6,9 тысяч долларов (648,6 тысяч рублей).

Ранее Уэст показал фанатам гардероб Цензори. Рэпер поделился снимком, на котором запечатлены стенды с разноцветными колготками и чулками его возлюбленной.