Верхняя одежда на весну: варианты, которые закроют все ваши потребности

Одни стилисты уверяют, что в гардеробе должно быть как минимум две единицы верхней одежды на сезон. Другие ратуют за широкое разнообразие, которое не будет вызывать привыкание к одной и той же вещи. А мы представляем чек-лист из пяти предметов, способных дополнить абсолютно любой образ.

© Коллаж Super

Тренч-трансформер

Нет смысла рассуждать, насколько универсален тренчкот: за полтора века его существования в этом убедились даже самые отъявленные скептики. Тренч продолжает свое победное шествие, не отставая от тенденций. В новом сезоне по-прежнему актуальны прямые и свободные силуэты, а также объемные плечи. Любопытный вариант — тренч со съемным низом, отстегнув который вы получите куртку-ветровку.

Кожаная куртка

Звание «вечной классики» негласно принадлежит кожаной косухе, а как же действительно классический — прямой — крой без многочисленных молний и декоративных швов? Судя по последним показам, дизайнеры решили наконец-то спеть оду этой модели. Легкий винтажный эффект потертости только приветствуется — мы же говорим об эстетике 1990-х! И не забываем, что темно-коричневые оттенки — это тоже база.

Пальто-пиджак

Строгий крой и акцентные плечи — от пиджака, а тепло и практичность — от пальто. В результате весьма удачного синтеза получаем очень женственный и комфортный элемент гардероба, который сделает любой образ более женственным и элегантным. Если хочется подчеркнуть талию, берем на вооружение крайне актуальный fashion-прием, завязав на поясе кожаный шнурок.

«Рабочая» куртка

«Хочу такую, как на показе Prada», — куртки в стиле рабочей униформы завирусилась после того, как модный дом представил коллекцию весна-лето 2024. Другие бренды, включая масс-маркет, моментально подхватили идею, выпустив свои варианты спецовок с накладными карманами и контрастными воротничками. И пусть вас не беспокоит вопрос «С чем носить?»: абсолютно со всем — от джинсов до романтических юбок.

Бомбер

Деним, букле, замша, плащевка, экокожа — исполнение разное, а суть одна: бомберы уже который сезон остаются одной из самых желанных вещей и у женщин, и у мужчин. Не сковывающая движений куртка пилотов оставляет простор воображению: стилизуем, как душе угодно, никаких ограничений. Этой весной на первый план выходят варианты из фактурного вельвета, который снова в моде. Единственное — выбираем темные оттенки.