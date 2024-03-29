Пять вещей, которые должны быть в гардеробе каждой девушки

Каким бы экстравагантным вкусом и оригинальным стилем вы не обладали, любой гардероб должен иметь базу — простые понятные вещи нейтральных фасонов и расцветок. А если душа требует буйства, красок и пайеток, то добавляйте эти акцентные вещи к основе гардероба. Именно в этом и будут заключаться индивидуальность и стиль. О пяти главных вещах в гардеробе каждой девушки рассказала дизайнер и бизнесвумен Наталья Шумиловская.

Джинсы

Джинсы прямого кроя классических цветов — синего или голубого — будут отлично смотреться на любой фигуре и точно не выйдут из моды в ближайшие несколько лет. Носить — с однотонными футболками и жакетом, блузкой и любыми другими «верхами», которые для вас предпочтительны.

Брючный костюм

Костюм-двойка — абсолютно универсальная вещь. Жакет и брюки можно надеть вместе и отправиться на встречу или званный вечер. Отдельно жакет примерьте с джинсами и платьями, а брюки замиксуйте с разнообразными блузками, другими жакетами и свитерами. Жакет предпочтителен свободного кроя, брюки — широкие с защипами, которые можно сочетать и с обувью на каблуке, и белыми кедами.

Маленькое черное платье

Вечная классика — черное маленькое платье. А вот насколько оно будет маленьким, зависит от ваших предпочтений. Только не забывайте, что, когда Коко Шанель о нем впервые заявила, то имела в виду длину миди — в ее времена оно было очень даже «маленьким». Однако не нужно покупать черное платье-футляр чуть выше колена. Такое уже не носят. И потом, черное — не равно скучное. Обращайте внимание на детали и оригинальный крой.

Однотонные футболки

Черная, белая, бежевая или серая — без этих простых вещей не обойтись в повседневной жизни. Слегка свободный крой, рукав до середины плеча. Ткань плотная. Если не можете подобрать достойный экземпляр в женском отделе, загляните в мужской — там вас может ждать идеальная базовая футболка. Но будьте внимательнее к фасону рукава: дополнительный объем здесь может добавить лишних килограммов к этой зоне.

Классическая белая блузка или рубашка

Оверсайз-рубашка из плотного хлопка, которая хорошо держит форму — ваш друг и помощник. Носить можно с джинсами, брюками, юбками и даже поверх платьев, чтобы визуально скорректировать фигуру.