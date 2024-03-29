Секреты стиля Джессики Честейн
Актриса неохотно открывает приёмы того, как ей удаётся выглядеть богиней на красной дорожке. Но мы собрали несколько её высказываний, проливающих свет на эту тему.
Джессика Честейн, может, и большая звезда, но это не мешает ей оставаться самой собой. В январе 2017-го актриса рассказала журналу Elle о том, как ей пришлось нелегко на заре кинокарьеры.
«Я почти перекрасилась в блондинку, а это значит полный отказ от себя. Я жила в Лос-Анджелесе и меня не звали на кастинги. Тогда я подумала: «Ну, здесь все блондинки, так что, может, мне тоже стоит осветлить волосы?». Правда, денег у меня тогда было не очень много… А кроме того, мне нравится быть рыжей. Я просто хотела быть такой, как есть».
Сейчас 47-летняя обладательница «Оскара» обладает тайным знанием, как на красной дорожке поражать окружающих. В этом обзоре пять секретов её стиля.
Фирменный пробор
Джессика не очень часто меняет причёску. Это и понятно. У неё редкий цвет волос, светло-рыжий, пропорциональное лицо и невысокий рост – 163 сантиметра. И ей очень идут длинные волосы. Поэтому её часто можно увидеть с прямыми или волнистыми волосами и… с пробором. За прошедшие годы он стал её фишкой. Так, например, на премьере драмы «Память» на кинофестивале Торонто, в сентябре 2023-го, Честейн сопроводила такую причёску облегающим платьем с блестящим геометрическим принтом и бриллиантовыми украшениями.
Не боится экспериментировать с ярким цветом
Перед тем, как выйти на красную дорожку бала Met Gala в 2017-м, Джессике сделали мягкий дымчатый макияж глаз и нанесли вишнёво-розовую помаду. Визажист Тайрон Маххаузен использовал этот оттенок на губах, чтобы создать контраст с нежно-жёлтым платьем от Prada, которое было на актрисе в тот вечер.
Правильно питается, чтобы сохранять цвет лица
В беседе с Porter Magazinе Честейн объяснила, как ей удаётся поддерживать здоровье кожи.
«Очень многое зависит от того, что вы едите. У меня чистое питание. Вегетарианство изменило мою жизнь к лучшему».
Что же касается уходовых средств, то она использует, например, маски SK-II, в которых спит во время долгих перелётов, защищая кожу от пересыхания.
Не боится «роковых» образов
Джессика периодически удивляет и восхищает публику, а также экспертов моды смелыми образами. Как, например, на премьере боевика «Хитмэн» в ноябре 2023-го. Для выхода на красную дорожку она облачилась в бежевый блестящий комбинезон с интересной накидкой из нитей с жемчугом, дополнив образ туфлями на высоких платформах. «Дымчатость» и в этот раз присутствовала в её макияже, подчеркнув глаза.
Принимает свой возраст
Талантливая красавица сообщила в беседе с Porter Magazine, что пока не решила, будет ли когда-нибудь прибегать к пластической хирургии.
«Кто знает? Когда мне будет 50 или 60, может быть. Некоторые думают, что мне прооперировали нос. Но я никогда не делала ничего подобного, и не осуждаю никого, кто это сделал», - отметила она.