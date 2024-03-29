Каблуки кitten heel: как стилизовать, чтобы не скатиться в ретро

Ну что же, поздравляем всех модниц! Маленькие каблучки возвращаются, веселится и ликует весь народ, фэшн-мир в восторге: ведь они не только категорически шикарны, но и удобны. И подходят практически к любому аутфиту.

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Подобно тому, как шампанское должно быть произведено в регионе шампанских вин Франции, чтобы гордо носить свое имя, каблук kitten heel также обязан соответствовать нескольким правилам.

«Технически говоря, каблук kitten heel — это короткий каблук-шпилька, с небольшим изгибом, отделяющим его от заднего края обуви, нос при этом может быть каким угодно, но чаще он острый или скошенный», — объясняет стилист Маша Ведерникова.

Что такое каблуки-киттен?

Впервые появились в 1950-х годах как формальный вариант обуви для молодых девушек (kitten, то есть «котят», которые вот-вот вырастут в светских львиц). Эти туфли на недо-каблуках они могли носить на торжественные мероприятия с жестким дресс-кодом. Туфли эти часто называли «тренировочными» из-за небольшой высоты каблука и комфорта в использовании.

В 1960-х годах неизвестная смелая модница (которой мы обязаны навсегда за то, что она, наконец, сделала удобную обувь приемлемой) начала носить туфли на каблуке-киттене постоянно. А вслед за ней очень быстро и остальные стали надевать их на модные мероприятия, дневные прогулки, на работу в офис и к повседневным ужинам.

«Каблук kitten heel в этом году можно увидеть на подиумах по всему миру, его ежедневно и с радостью носят самые известные фэшн-гуру, стрит-стайлеры, модели и звезды», — говорит Маша.

С чем их надевать, чтобы не показаться старомодной? Спойлер: с чем угодно, но только не с тем, что будет сразу признано «ретро» — речь о классических платья× 60-х.

С платьем любой длины

Наслаждайтесь весенним солнцем (или дождем со снегом, в зависимости от выкрутасов погоды), надев туфли на невысоком каблуке. Подойдут и варианты с открытым носком, и с открытой пяткой на ремешке.

«Это стильный и элегантный вариант для платья, и хотя такие туфли сочетаются практически с любой длиной подола (и любым стилем, от романтического до спортивного!), особенно мило они смотрятся с платьями и юбками длины миди», — говорит Маша.

С носками

Носки с каблуками — это не так чтобы очень неожиданно, но однозначно весело. В этом забавном союзе нет никакого практического смысла (коварные мозоли возьмем в скобки и держим в уме), и именно поэтому это круто.

«Для создания экстрамодного образа выберите контрастные во всех смыслах носки — пусть они отличаются по цвету, фактуре и стилю. Да, к кружевам или костюмной ткани вполне подойдут спортивные носки или варианты с дерзким принтом, например», — объясняет Маша.

С джинсами

Туфли на каблуках-рюмочках потрясающе смотрятся с джинсами, особенно если вы ищете простой способ превратить свой наряд из повседневного в нарядный. Хитрость в том, как носить джинсы с маленькими каблучками. Она простая: оставить немного лодыжки на виду.

«Поэтому выбирайте укороченные джинсы или слегка подворачивайте штанины. А затем добавьте туфли-лодочки или мюли, от классических однотонных цветов (черного, красного, нюдового или белого) до щедро декорированных вышивкой и даже стразами, и вы сразу почувствуете себя изысканно!» — рассказала стилист.

Смешивайте различные принты и цвета

Если вы хотите, чтобы обувь стала центром внимания в вашем наряде, смело используйте разные стили, цвета, текстуры и принты.

«Почему бы не выбрать вечерние туфли на мини-каблуке из змеиной кожи для посиделок с подружками или веселую розовую пару для следующего вечера свиданий? Подберите наряд под цвет обуви или контрастно, или же сделайте монохромный образ, чтобы обувь говорила сама за себя», — предлагает стилист.

Как носить туфли на каблуке-киттен на работе

Если вы обычно выбираете плоскую обувь в офис, но хотите сменить привычные мокасины или туфли, то каблук kitten heel может стать следующим шагом на пути к вашему новому стильному офисному костюму.

«Низкий каблук означает, что вам будет удобно носить их в течение всего дня и даже до вечера, а поскольку они являются таким культовым элементом гардероба, пройдет совсем немного времени, и вы будете признаны лучшей в офисе!», — утверждает Маша.

Выберите черные кожаные или замшевые туфли, если дресс-код на вашем рабочем месте формальный, или смело смотрите на туфли цвета фуксии или лазури, с флоральным, геометрическим или с леопардовым принтом, чтобы создать дерзкий и яркий образ.