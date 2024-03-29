Экстремально похудевшая Келли Осборн кардинально сменила имидж

Когда папарацци застали знаменитость после вечеринки в честь ее дня рождения, внешнему виду Келли Осборн удивились даже фанаты. Узнать, что на снимках та самая дочь популярного рокера, можно было только по ее фирменному цвету волос. С ярко-фиолетовым оттенком она ходила около пяти лет. Теперь от бунтарки Келли не осталось и следа. Накануне знаменитость перекрасилась в пепельный, о чем сообщила в своем инстаграме*.

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«Слышали, что у меня новый образ?» — подписала она первый снимок с обновленной прической.

© Инстаграм* @kellyosbourne

Судя по восторженным комментариям, подписчики звезды в восторге, хотя и не сразу признали в девушке свою любимицу.

«Пришлось зайти в аккаунт Келли, чтобы убедиться, что это она. Огонь!» — поделился фанат. «Лучше, чем раньше. Свежо и по возрасту», — добавил другой.

С последним комментарием, кстати, согласно большинство. 39-летнюю Келли давно критиковали за излишнюю инфантильность. Меняться она начала после того, как стала мамой.

Кстати, известно, что Келли сбросила больше килограммов, чем набрала во время беременности. Недавно она призналась, что прибегла к помощи популярного препарата для диабетиков и, несмотря на то что с похудением переборщила, не видит в нем ничего плохого.

* Запрещен в РФ.