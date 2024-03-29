Хейли Бибер показала проблемную кожу, а Adidas предлагает обзавестись кроссовками-коробками: видеодайджест недели

«Рамблер» собрал для вас самые яркие и обсуждаемые новости последних дней. Смотрите наш еженедельный дайджест, чтобы быть в курсе главных событий, которые обсуждали в социальных сетях.

Хейли Бибер снялась без макияжа и показала прыщи на лице.

Девушка с разных ракурсов продемонстрировала лицо, на которое не стала наносить косметику. Так, знаменитость запечатлела прыщи и покраснения на щеках, отметив, что борется с периоральным дерматитом.

Adidas предлагает обзавестись кроссовками-коробками.

Adidas анонсировал запуск The Box Shoe, под которыми подразумеваются самые настоящие кроссовки-коробки. Речь идет о фирменной коробке синего цвета с тремя полосками, шнурками и "языком".

Женщина отказалась от стрижки ногтей на 35 лет и показала результат.

На размещенных кадрах 62-летняя женщина рассказала, что перестала укорачивать ногтевые пластины в возрасте 27 лет. В подтверждение она продемонстрировала на камеру чрезмерно длинные ногти с разнообразными яркими узорами.

Ковбойкор в моде: звезды поддержали тренд на Дикий Запад.

Клеш, ковбойские шляпы и жакеты с бахромой – тренд на ковбойкор завирусился в социальных сетях. На смену розовым образом, которые были вдохновлены фильмом Барби, пришел стиль Дикого Запада.

Оксана Самойлова показала роскошную гардеробную.

35-летняя инфлюэнсерша записала в видео, в котором продемонстрировала комнату с расположенными в ней вещами. На размещенных кадрах видно, что в помещении находятся белые диваны, в также многочисленные рейлы и шкафы, в которых хранятся одежда, обувь и аксессуары знаменитости.