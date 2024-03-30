Что такое «яппинг»: возможно, вы им уже занимаетесь

Тиктокеры, кажется, изобрели новый жаргонный термин, который уже вышел за рамки их любимой соцсети. Yapping дословно переводится с английского как «тявканье», но в современных реалиях его применяют по отношению к болтовне. По мнению юных инфлюенсеров, яппингом занимаются те, кто любит болтать — много, без умолку, как правило, о чем-то незначительном.

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Этот термин появился совсем недавно как способ подшутить над длинными разговорными роликами, объяснила в беседе с The New York Times Джесс Раухберг, доцент кафедры коммуникационных технологий университета Сетон-Холл. Причем часто речь идет именно о самоиронии, так что модное словечко не однозначное.

Причины возникновения, по мнению экспертов, все те же, что и 30 лет назад, — молодежь любит придумывать слова, понятные только их поколению. Только этот подход перестал работать — значение любого слова можно найти в Сети за пару секунд. Да и ролики в том же «ТикТоке» не фильтруют аудиторию по возрасту.