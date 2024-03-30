Рианна в образе жены мафиози вышла на публику с сыном

Певица Рианна вышла на публику вместе с сыном Риотом Роузом Майерсом. Об этом сообщает Daily Mail.

Рианна появилась на публике в образе жены мафиози: леопардовой шубе, джинсах на заклепках, футболке и сапогах. Образ завершили черные солнцезащитные очки и золотая цепочка. На руках певица несла годовалого сына.

В ноябре 2020 года Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.

В начале марта Рианна спела на свадьбе у сына миллиардера, самого богатого человека Азии Мукеша Амбани. Артистка вышла на сцену в розовом наряде с капюшоном, который дополнила голубым шарфом, колье и черными балетками с заклепками. Певица сделала макияж с желтыми тенями и блеском для губ. Интернет-пользователи посчитали, что звезда ждет третьего ребенка.

Ранее Рианна снялась в ковбойской шляпе для обложки.