Аллергия и дерматит: врач предупредила об опасности просроченной косметики

Обычно, приобретая косметическую продукцию, люди первым делом обращают внимание на ее внешний вид, состав и сам бренд, но далеко не сразу проверяют дату изготовления самого товара. К сожалению, некоторые крайне невнимательно относятся к этому вопросу, а ведь использование просроченного крема, некачественной палетки теней или тонального средства грозит возникновением аллергии, дерматита и может даже нанести серьезный вред вашему зрению. О том, почему так важно уточнять срок годности и дату изготовления декоративной косметики, "Российской газете" рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Валерия Шаповалова.

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Врач подчеркнула, что очень малое количество потребителей обращают внимание на сроки годности при выборе косметики или при пользовании средством - хотя этот аспект сильно влияет на эффективность и безопасность продуктов.

"Опасность просроченной косметики заключается в том, что она может вызвать различные дерматологические заболевая, чаще всего - аллергический контактный дерматит. При нанесении такого средства, еще и не самого лучшего качества, на лицо, у человека с чувствительной кожей может возникнуть реакция. Это будут красные высыпания, отек, пятна, зуд, если область близка к векам - может пойти реакция на глаза (слезотечение, раздражение, покраснение, отек век, шелушение, утолщение кожи). Из-за того, что присутствует зуд и руки тянутся к месту воспаления - возможно присоединение бактериальной и грибковой инфекций", - предостерегла дерматолог.

Шаповалова объяснила, что если вдруг вы используете средство, срок годности которого закончился неделю или две назад, опасности никакой не будет, при условии правильного хранения. Все средства имеют как минимум 6 месяцев в запасе его эксплуатации после окончания срока годности, поэтому если ваш любимый крем уже вскрыт и еще не закончился, а дата окончания эксплуатации уже подошла к концу - вы можете спокойно "доиспользовать" средство", - отмечает дерматолог. Однако если срок истек довольно давно, использовать косметический продукт точно не стоит, даже если он сохранил товарный вид и приятный запах.

Чтобы защитить себя от просроченной косметики, врач посоветовала помечать на упаковке дату вскрытия маркером. Такая простая рекомендация убережет от возможных негативных реакций. От аллергии или дерматита также спасет "держать пальцы при себе".

"Ни в коем случае нельзя залезать пальцем в баночку с кремом. Из-за таких манипуляций в средстве размножаются бактерии, а при их большом количестве пользы или эффекта уже точно не будет. Старайтесь приобретать крема с дозаторами или использовать чистые лопатки, одноразовые палочки для извлечения средства из баночки", - уточнила Шаповалова.

Как оказалось, невнимательность - не единственная угроза для потребителей, на рынке встречаются недобросовестные участники.

"При проверке сроков годности обязательно обращайте внимание, чтобы они были четкими, не стирались и не были приклеены стикером. К сожалению, встречаются случаи, когда сроки годности на косметике перебивают, когда она уже залежалась, чтобы успеть реализовать", - говорит дерматолог.

Шаповалова также подчеркнула, что подделка сроков годности действительно является серьезной проблемой: в сегменте масс-маркета косметических средств часто встречается фальсификат.

"Использование на постоянной основе некачественных и поддельных средств может приводить к кожным реакциям, в крайних случаях - к тяжелым аллергическим процессам. Косметику достаточно просто фальсифицировать. У потребителей почти нет инструментов выявить обман. Даже если вы проверили срок годности крема и обратили внимание на состав - без специальных знаний понять, вредное вещество или нет, не удастся. Именно по этой причине дешевые средства часто обладают наименьшей эффективностью - в них очень мало полезных и активных веществ. Это также делается для того, чтобы средство подошло к любому типы кожи и было универсально для любого потребителя", - объясняет эксперт.

О том, что проблема подделок на рынке есть, подтверждают исследования. По данным Высшей школы экономики, доля нелегального оборота косметики достигает 16%. Именно возросший серый рынок, на котором встречается продукция с небезопасными составами и повышенной токсичностью, стал основанием для проведения пилотного проекта по маркировке, отметила в беседе с "РГ" руководитель товарной группы ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки "Честный знак") Варвара Михайлова. Эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии запустили в России 15 января, по решению правительства РФ он продлится до 28 февраля 2025 года. В пилотный проект вошли средства для макияжа, ухода за волосами, зубные пасты и другие средства для гигиены полости рта, косметические товары для бритья, дезодоранты, мыло и моющие средства.

"Нелегальная продукция - это в первую очередь угроза для потребителя, ведь чаще всего она не отвечает установленным требованиям к качеству, эффективности и безопасности, а ее происхождение также остается неизвестным. Маркировка позволяет, в том числе, контролировать сроки годности: помимо того, что потребитель через приложение может изучить дату производства, состав, легальность продукта", - констатировала Михайлова.

Пока маркировка только тестируется, и проблема нелегального оборота сохраняется, врач-дерматовенеролог Шаповалова дала читателям "РГ" несколько советов, как уберечь себя от некачественной и просроченной косметики.

"Чтобы избежать контакта с некачественной косметикой, старайтесь не покупать слишком дешевые средства, поскольку хорошие активные вещества в них или не представлены, или представлены в очень ограниченном количестве", - говорит она.

Главный риск - это то, что в состав бюджетной косметики могут входить агрессивные и некачественные активные вещества, консерванты, канцерогены.

"Если у человека есть проблемы с кожей, то безопаснее всего будет выбирать аптечные препараты, то есть то, что продается в аптеках. Помочь с этим вопросом может также врач-дерматолог. Как правило, профессиональные или аптечные средства не обладают кричащей и яркой этикеткой, поскольку их акцент на самом продукте, а не его активной продаже. Косметика так называемого "масс-маркета" в аптеки не попадает", - советует дерматолог.

Дополнительно Шаповалова рекомендует проверять целостность упаковки, чтобы воздух и чужеродная микрофлора не попадали в банку. После покупки косметику нужно хранить в закрытых ящиках, чтобы на нее не попадал солнечный свет. Он влияет на качество препарата, например, витамин С распадается при попадании солнечных лучей, а есть отдельные типы кремов, которые можно хранить только в холодильнике - это указано на этикетке.