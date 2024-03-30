Жена миллиардера Лебедева показала фигуру после критики целлюлита

Жена миллиардера Александра Лебедева, модель Лена Перминова показала, как тренируется дома. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Лена Перминова позировала в черном топе и велосипедках, демонстрируя свою спортивную фигуру. Образ завершили белые кроссовки. Она также распустила волосы и отказалась от макияжа.

На днях Перминова снялась в белом облегающем мини-платье и красных туфлях на каблуках. Модель стояла спиной к камере, подняв одну ногу. Блогерша продемонстрировала недостатки кожи.

«Целлюлит есть у всех, и это нормально», — заявила Перминова.

Однако поклонники не оценили честного фото модели и написали об этом в комментариях.

Модель Лена Перминова и бизнесмен Александр Лебедев вместе воспитывают четверых детей: сыновей Никиту, Егора и Александра и дочь Арину. Пара познакомилась, когда девушке было 17 лет. В 2020 году предприниматель сделал предложение Елене, однако они пока не сыграли свадьбу. По словам Перминовой, они с Александром переживали кризисы в отношениях и три раза расставались.

Ранее Лена Перминова показала ежедневный сюрприз от мужа.