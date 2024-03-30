Giorgio Armani создал капсульную коллекцию для собак

Giorgio Armani расширяют горизонты и готовы радовать ваших собак! Модный дом совместно с Poldo Dog Couture подготовил авторскую капсульную коллекцию для собак. Хозяева точно будут в восторге, ведь в неё вошли костюмы, джемперы, вельветовые коврики, дорожные сумки, ошейники, шлейки и поводки.

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Большой плюс в том, что каждое изделие доступно в разных цветах и размерах, поэтому линейка подойдёт самым разным породам. А что насчёт цен? Стоимость стильных аксессуаров стартует от $210.