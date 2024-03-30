Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как изменила лицо. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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«Зубы уже идеально ровные. Прикус очень поменялся, мне расширили переднюю часть, у меня была очень узкая челюсть. У меня идеальная улыбка. Когда я снимаю капы, ощущение, что у меня виниры, поэтому поставить капы, наверное, было лучшим решением в моей жизни. Я когда их сниму, покажу, что было до и что стало после», — написала Заворотнюк.

Дочь знаменитости почти два года живет в Дубае. Она объясняла, что переезд в другую страну связан с работой мужа, а не с политическими событиями. Заворотнюк девять лет состоит в отношениях с возлюбленным, с которым познакомилась во время учебы в Нью-Йорке, однако его личность не раскрывает. Бизнесмен уже сделал Анне предложение, фотомодель в 2021 году признавалась подписчикам, что помолвлена и называет любимого человека мужем, но про свадьбу ничего не рассказывает.

Заворотнюк подчеркивала в личном блоге, что не сможет навсегда улететь из России, где живут ее самые близкие и любимые люди, поэтому Анна периодически проводит время в Москве. По словам фотомодели, ее не совсем устраивает быт на два города, но другого выхода нет.

Ранее Анна Заворотнюк показала татуировку, сделанную в подростковом возрасте.