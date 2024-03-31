До или после родов: когда лучше делать пластику груди

Материнство — уникальный этап в жизни женщины, который сопровождается радостью и изменениями в теле. Одним из таких изменений является состояние груди. Вопрос о том, когда лучше делать пластику груди — до или после родов, требует внимательного рассмотрения, учитывая как эстетические, так и медицинские аспекты. В беседе с «Вечерней Москвой» пластический хирург Денис Сергеев рассказал о лучшем варианте для женщин.

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— Конечно, наиболее прогнозируемым и стабильным вариантом как с эстетической, так и с функциональной стороны была и остается пластика молочной железы после родов. В процессе беременности молочная железа претерпевает достаточно сильные изменения как во внешнем виде, так и во внутреннем строении. Поэтому если мы выполним маммопластику до родов, то можем утверждать, что с высокой долей вероятности форма молочной железы изменится, — объяснил специалист.

По его словам, нельзя забывать, что во время таких операций, как подтяжка или уменьшение молочных желез, есть риск повреждения молочных протоков. Соответственно, снижается вероятность успешной лактации, а грудное вскармливание на данный момент является абсолютным приоритетом перед вскармливанием детскими молочными смесями.

— Однако в некоторых ситуациях нам приходится выбирать между «добром и добром». Например, если приходит на операцию по уменьшению молочных желез пациентка с восьмым или десятым размером груди, — пояснил врач.

Эти пациентки испытывают огромный дискомфорт: постоянно преющая кожа под грудью, уставшие плечи от лямок бюстгальтера и большая нагрузка на позвоночник — все это имеет большое влияние на здоровье пациента и может в целом негативно на нем сказаться.

При этом у пациентов с диагнозом «гигантомастия» изначально достаточно высокий риск отсутствия лактации.

— В такой ситуации на консультации мы обсуждаем все риски, все за и против относительно такой операции. Обсуждаем влияние операции на дальнейшее здоровье пациентки или отсутствие операции, — добавил хирург.

Он особенно выделил операции по увеличению молочных желез. Существует достаточно распространенный миф о том, что установка имплантов может повлиять на процесс грудного вскармливания. Однако в 99 процентах случаев импланты устанавливают под большую грудную мышцу, и молочную железу в процессе операции никак не затрагивают.

— Конечно же, перед такой операцией мы предупреждаем, что после родов возможно изменение формы молочной железы и это может потребовать дальнейшей коррекции, но не ранее чем через шесть месяцев после окончания лактации, — заключил Сергеев.

Важно помнить, что пластика груди — это серьезная операция, которая требует тщательного подхода и реабилитации. Независимо от времени проведения операции необходимо соблюдать все рекомендации врача и следить за своим здоровьем.

В конечном итоге счастливое материнство и удовлетворенность своим внешним видом — это главные цели, к которым можно прийти с помощью пластической коррекции груди, вне зависимости от времени ее проведения.