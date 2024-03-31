Певица Бейонсе снялась в платье из латекса

Певица Бейонсе примерила монохромный образ в коричневом цвете. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Перед камерой 42-летняя Бейонсе предстала в облегающем платье-миди из латекса, которое подчеркнуло ее фигуру. Певица добавила к нему шляпу в ковбойском стиле, длинные перчатки, ремень с золотистой пряжкой и босоножки на каблуках. Исполнительница также надела массивные серьги. Знаменитость распустила волосы и сделала макияж с коричневыми тенями и темно-розовой помадой.

В феврале певица Бейонсе и ее возлюбленный, рэпер Jay-Z, посетили музыкальную премию «Грэмми» вместе со своей дочерью Блю Айви. Jay-Z получил награду за вклад в развитие музыки и хип-хопа. Он вышел на сцену вместе с 12-летней Блю Айви, а Бейонсе в этот момент сидела в зале. Интернет-пользователи были шокированы тем, как изменилась дочь знаменитостей.

На днях Бейонсе стала лицом нового выпуска журнала W Magazine. Перед камерой певица позировала в гигантской шубе Alexander McQueen и ковбойской шляпе. Ей также сделали укладку с локонами и броский макияж с угольно-черными стрелками и матовой помадой.