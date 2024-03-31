Модель Виктория Боня снялась в купальнике после набранного веса

Модель, телеведущая и блогерша Виктория Боня показала поклонникам, как выглядит ее фигура после набранных килограммов. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Перед камерой 44-летняя Виктория Боня предстала в крошечном бикини желтого цвета. Блогерша позировала с мокрыми волосами. Телеведущая скрыла лицо за мобильным телефоном. Звезда призналась, что сейчас ее вес составляет 59 килограммов при росте 170 сантиметров.

Несколько недель назад Виктория Боня показала фигуру в откровенном образе. Знаменитость снялась в облегающем топе розового цвета и черных трусах с завышенной талией. Телеведущая распустила волосы и сделала макияж с черными тенями. Интернет-пользователи раскритиковали блогершу за публикацию.

На этой неделе Виктория Боня отправилась на шопинг в Дубае. Телеведущая посетила магазин итальянского бренда Miu Miu. Модель примерила джинсовое мини-платье с монограммой марки. По словам знаменитости, стоимость вещи составляет около 170 тысяч рублей. Виктория Боня поинтересовалась, что ее поклонники думают о сарафане из денима. По результатам опроса, 88% фанатов не оценили наряд.