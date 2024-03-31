Модные шапки весна-2024: семь 7 трендовых головных уборов на весну

«Весна — время, когда хочется сбросить с себя все тёплые вещи и вздохнуть свободно. Однако торопиться не стоит. Ранняя весна очень коварна. Увы, солнце ещё не греет так, как нам хотелось бы. Поэтому пока просто меняем тёплые зимние шапки на более лёгкие головные уборы. Что сейчас в тренде? Давайте разбираться», — Мария Сучкова, стилист-имиджмейкер.

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Бини

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Это настоящий мастхэв среди головных уборов, который используется и мужчинами, и женщинами. Шапка-бини подходит под любой тип лица. Светлые оттенки способны освежить портретную зону, а насыщенные цвета помогут добавить яркости вашим образам. Отдавайте предпочтение более тонким материалам. Всё-таки на дворе весна!

У мужчин бини может облегать голову, быть с подворотом или без. А вот женщинам рекомендуется выбирать более расслабленные модели, чтобы было ощущение воздуха в причёске.

Бейсболка

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Она станет изюминкой лука. Бейсболки бывают: классические, спортивные, в стиле casual.

1. Утеплённые бейсболки смело носите с пальто и классическими костюмами. Их можно вписать даже в офисные образы.

2. Спортивные бейсболки обычно делают с логотипами брендов. Выбирайте любую понравившуюся версию и миксуйте с костюмами для пробежки или похода в фитнес-клуб.

3. Бейсболки в стиле casual — это модели с прямым козырьком, принтом и надписями. Наиболее популярные сочетания цветов: зелёный с бежевым, винный с серым. Носить такие бейсболки можно с джинсами, худи, жилетами, кедами или кроссовками.

Берет

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Аксессуар, который всегда добавляет образам шика. Он пришёл к нам из Франции 1950-х годов. Правда, тогда его носили преимущественно кинорежиссёры и актёры. Сегодня он доступен всем.

Берет мы носим с куртками-косухами, пальто, дублёнками. Нижним слоем может быть свитер с высоким горлом, пиджак из костюмной ткани.

Для женщин это головной убор, придающий элегантность и романтичность. Он отлично будет дополнять образ с летящим платьем или юбкой-баллоном, модной в этом сезоне. Завершить лук поможет тонкий платок на шею.

Мужчины также могут носить берет. Миксовать его с пальто, кожаной курткой, тренчем. Не стоит вписывать берет в спортивные образы. Исключение составляет случай, если вы фэшн-блогер и хотите создать подчёркнуто необычный лук.

Шляпа

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Это всё ещё вариант и для женщин, и для мужчин. Однако, что и говорить, представители сильного пола сегодня носят шляпы не так часто. Хотя и девушки тоже данного аксессуара побаиваются. И зря!

Шляпа — это стильно и модно. Универсальным вариантом будет модель с полями среднего размера и невысокой тульей. Цвета выбирайте нейтральные (бежевый, чёрный), подходящие под вашу верхнюю одежду. Также можно сделать шляпу акцентом образа. Тогда она должна быть яркой: красной, изумрудной.

Далее переходим к исключительно женским весенним решениям в области головных уборов. В список вошли: чепчик, шапка с пайетками, повязка.

Чепчик

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Изначально это был детский головной убор. Сегодня женщины научились его умело стилизовать. С завязками, ушками, hand-made чепчики — все эти варианты можно рассматривать. Вписать вещицу реально в совершенно любой образ — от романтики до спорта. Фактура может быть любой. Актуальны пушистые модели из ангоры. Пока весна ранняя и нужно согреваться, стоит обратить на них внимание.

Шапка с пайетками

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Изначально эта модель шапки использовалась для фотосессий, но с приходом весны женщины забрали её в свои повседневные гардеробы. При выборе обратите внимание на то, чтобы изделие было буквально усыпано пайетками. Но есть и опасные детали. Важно, чтобы на шапочке не было аппликаций и сложных узоров. Сегодня это антитренд.

Повязки на голову

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Широкие повязки на голову использовались в конце 1990-х и начале 2000-х. Цикличная мода нам их вернула. Теперь мы можем смело носить этот стильный и тёплый аксессуар. Главное удобство повязки в том, что она позволяет продемонстрировать распущенные длинные волосы. Также этот аксессуар хорошо смотрится с каре и короткими стрижками.