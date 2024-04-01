Эмма Стоун возглавила список самых стильных знаменитостей текущего года

Издание New York Post представило список наиболее стильных знаменитостей этого года. Эмма Стоун его возглавила, в этом году она также стала лауреатом «Оскара» за лучшую женскую роль в киноленте «Бедные-несчастные», которую снял режиссер Йоргос Лантимос.

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Эта лента сделана в жанре черной комедии. Сюжет строится вокруг эксцентричного хирурга, который оживил тело утопленницы.

New York Post написал же, что Марго Робби также была отмечена за свою оригинальность в выборе нарядов и аксессуаров, «создавая образы, вдохновленные золотым Голливудом».

Среди других отмеченных стилистами в списке значатся актрисы Давайн Джой Рэндольф, Флоренс Пью, Америка Феррера, Лили Гладстоун, Сандра Хюллер и Грета Ли за их «вклад в мир кино и неповторимый стиль».

В числе номинанток на «Оскар» в 2024 году были Лили Гладстоун, Сандра Хюллер («Анатомия падения», Anatomie d'une chute, 2023), Кэри Маллиган («Маэстро», Maestro, 2023) и Аннетт Бенинг («Дайана Найэд», Nyad, 2023).

Давайн Джой Рэндольф получила «Оскар» как лучшая актриса второго плана. Премия в номинации «Лучший актер» досталась ирландцу Киллиану Мерфи.