61-летняя Деми Мур показала видео в откровенном наряде

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур показала видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

61-летняя знаменитость позировала перед камерой в белом облегающем платье длины миди, декорированном швами, которые были вывернуты наизнанку. Помимо этого, упомянутый наряд был украшен массивной деталью в виде глаза и бретелью в виде золотой цепи на шее.

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На размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя свою фигуру. Помимо этого, актриса распустила длинные темные волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. В качестве украшений она выбрала крупные золотые серьги.