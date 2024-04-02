Итальянский бренд одежды, обуви и аксессуаров Fendi закрыл последний магазин в России. Об этом сообщает РБК.

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Речь идет о бутике в московском торговом центре ГУМ. Согласно бухгалтерской отчетности, которая оказалась в распоряжении журналистов, договор аренды торговых площадей у дочерней компании ООО «Фенди Ру» истек 31 декабря 2023 года. В ГУМе уточнили, что на месте Fendi откроется магазин итальянской марки Pinko.

Кроме того, отмечается, что свой бутик в упомянутом торговом центре закрыл французский дом моды Hermes. Представители ГУМа подтвердили данную информацию, но не раскрыли детали о претендентах на освободившееся место.

В марте стало известно, что французский люксовый бренд Chanel начал вести переговоры о завершении работы в России. По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, компания разрывает договоры аренды в российских торговых центрах и планирует освободить помещения, которые не использовались с 2022 года.