Рианна показала откровенные фото в нижнем белье собственного бренда

Барбадосская певица Рианна показала откровенные кадры в нижнем белье из новой коллекции собственного бренда Savage X Fenty. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя исполнительница в рамках рекламной фотосессии позировала, лежа на кровати. В свою очередь, звезда примерила несколько комплектов различных оттенков. Так, она предстала перед камерой в голубых и бирюзовых бюстгальтерах и трусах, которые частично обнажали ее ягодицы. Кроме того, знаменитость надела сиреневый топ и трусы-шорты с завышенной талией.

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При этом артистка уложила волосы в объемную прическу, нанесла на веки блестящие тени и подчеркнула губы коричневым карандашом. Также она дополнила образ серебристыми серьгами, цепочкой и браслетом с камнями.