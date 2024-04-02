Автогигант Tesla готовит революцию на рынке электромобилей в 2025 году

<p><strong>Tesla</strong> нацелена на создание новаторского автомобиля, который обещает стать переломным моментом в индустрии электромобилей. Модель, известная как<strong> Model 2</strong> или <strong>«Tesla за 25 000 евро»</strong>, планируется к запуску в 2025 году и представляет собой стратегию компании по значительному увеличению объемов продаж до 20 миллионов единиц в год к 2030 году с использованием последних достижений в технологиях и батареях, пишет <a href="https://speedme.ru/posts/id-64726-tesla-gotovit-ocherednuju-revoljutsiju-na-rynke-elektromobilej-v-2025-godu" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU</a>.</p><p>Слухи и утечки информации предлагают различные варианты будущего дизайна <strong>Model 2</strong> — от компактного хэтчбека до стиля, напоминающего миниатюрную версию <strong>Cybertruck.</strong> Внешний облик авто остается предметом дебатов, хотя Илон Маск подтвердил возможность превращения <strong>Model 2</strong> в кроссовер. Значительное внимание уделяется внедрению передовых технологий и возможностям программного обеспечения.</p><p>Основой для <strong>Model 2 </strong>служит инновационная платформа <strong>«Project Redwood»,</strong> которая предлагает улучшенный производственный процесс для снижения стоимости авто. С новыми типами батарей автомобиль будет иметь дальность пробега минимум на 400 км. <strong>Model 2 </strong>будет оснащена последними достижениями в области автономного вождения и предложит обновление программного обеспечения по воздуху. Производство начнется на заводе <strong>Gigafactory</strong> в Остине и распространится на другие производственные мощности <strong>Tesla</strong> по миру.</p><p>Таким образом,<strong> Tesla Model 2</strong> целится в кардинальное изменение отраслевых стандартов в сегменте электромобилей, предлагая доступ к инновационным технологиям по привлекательной цене, что делает ее одной из самых антиципируемых моделей на горизонте будущего.</p>