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Дерматолог раскрыла простой способ точно определить тип кожи за 30 минут

Сухая, жирная или все же комбинированная? Какая девушка не задавалась этим вопросом при выборе косметических средств. Тем временем определить тип кожи довольно просто — вам понадобятся лишь немного воды, салфетка и полчаса свободного времени. Простым тестом Шерин Идрисс — дерматолог из Нью-Йорка — поделилась в «ТикТоке». Ролик стал вирусным и уверенно приближается к миллиону просмотров.

Простой способ точно определить тип кожи за 30 минут
© Super.ru
«Вымой лицо, промокни насухо и ничего не делай. Если через 30 минут оно кажется шелушащимся и грубым, у вас, вероятно, сухая кожа — это значит, что она не производит достаточное количество жира», — объяснила дерматолог.

Если в течение получаса появился жирный блеск — ваша кожа, очевидно, относится к жирному типу.

Важно понимать, что часть лица может блестеть, пока другая часть кажется сухой и грубой — это и есть комбинированный тип кожи. А вот просто «нормальной» кожи не бывает, тем более у женщин, предупреждает эксперт. Все дело в гормональных колебаниях, из-за которых качество кожи может меняться в течение месяца.

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