Айза вышла на подиум в комбинезоне с обнажающими тело вырезами

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) вышла на подиум в откровенном наряде. Соответствующие публикации появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенных кадрах 39-летняя знаменитость предстала в босоножках на высоких каблуках и облегающем черном комбинезоне. Предмет гардероба оказался оформлен обнажающими тело вырезами в области груди, боков, бедер и в районе паха.

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Блогерша отметила, что данный показ прошел на Бали.

«Я так и не рассказала вам о первой Неделе моды на Бали, где присутствовали дизайнеры со всего мира и местная пресса, а также подруга [местной] принцессы, которая очень активна в делах моды на острове», — указала в подписи инфлюэнсерша.

В марте рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) показал фото с новой возлюбленной Разият Салаховой, и пользователи сети оценили ее внешность словами «все на одно лицо».