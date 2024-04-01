Стилистка назвала россиянкам устаревшие модели кроссовок

Стилистка Полли Рыжова назвала россиянкам устаревшие модели кроссовок. Соответствующий комментарий публикует Woman's Day.

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Так, свою актуальность утратили варианты на танкетке. По ее словам, подобные кроссовки во время долгих прогулок могут повлиять на здоровье ног.

«Вес тела распределяется неравномерно, кровообращение в стопах нарушается», — пояснила она и посоветовала присмотреться к моделям на плоском ходу, но на небольшой платформе.

Кроме того, антитрендами стали так называемые «уродливые» кроссовки (ugly shoes), а также кроссовки-носки. Специалист порекомендовала первые заменить на модели, выполненные в футустичном стиле, а именно — с резиновым вставками или прозрачной подошвой. Что касается вторых, то им лучше выбрать такую альтернативу, как высокие кеды.

Среди прочего, Рыжова отметила неоновые кроссовки с кислотной подсветкой, поскольку их сложно сочетать с повседневными образами.

«Достойная альтернатива — современные цветные кроссовки: только благородных, ненавязчивых оттенков. Выбираем модели с пастельными или яркими вставками», — пояснила она.

В заключение собеседница издания выделила модели с крупной перфорацией, молнией, обилием страз и пайеток.

«Стильной заменой могут быть кроссовки с налетом ретро. Это классические модели, которые были очень популярны в 1980-х годах. Они станут полноценной базой гардероба, при этом выглядеть будут свежо», — уточнила она.

В марте редакторы Glamour назвали необходимую модную одежду на весну 2024 года. Так, создать трендовый капсульный гардероб в текущем сезоне помогут базовые белые футболки и удобные кроссовки и кеды с универсальным дизайном, например Superga 2750 Cotu Classic.