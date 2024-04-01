Девушка купила браслет в секонд-хенде и удивила подписчиков ценной находкой

Блогерша с никнеймом curvyfabnatural купила роскошный аксессуар в секонд-хенде и удивила подписчиков ценной находкой. Соответствующую историю она рассказала в TikTok.

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Инфлюэсерша рассказала, что посетила комиссионный магазин, в котором нашла золотой браслет с крупными камнями красного, синего и зеленого цвета. При этом она уточнила, что стоимость данного аксессуара составила четыре доллара (369 рублей). Позже юзерша увидела, что данный браслет создала итальянская люксовая марка Fendi.

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Публикация стала вирусной и набрала более двух миллионов просмотров. Поклонники оценили покупку девушки в комментариях под постом.

«Только что увидел идентичный браслет, он стоил 650 долларов (60 тысяч рублей), хорошая находка», «Куда ты сходила на шопинг? Это восхитительно! Я бы закричала от восторга», «Вселенная присматривает за тобой», — восхитились они.

Ранее девушка порылась в помойке у общежития и удивилась находкам на миллион рублей.