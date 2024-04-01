Плазмолифтинг: что это такое и кому он необходим

Наверное, каждая женщина хочет выглядеть моложе и современная косметология готова предложить для этого целый ряд методик. Одной из наиболее эффективных является плазмолифтинг.

Что это такое, и как он может повлиять на внешность, WomanHit рассказала врач-косметолог, основательница косметологической клиники Надежда Пак.

Что такое плазмолифтинг

Эта антиэйдж-процедура позволяет улучшить качество кожи, уменьшить воспаления и пигментацию, оздоровить структуру и качество волос, предотвратить их выпадение.

Наш эксперт:

«Плазмолифтинг — это инъекции плазмы, полученной из крови пациента и обогащенной тромбоцитами. В человеческой плазме присутствует фибрин, аминокислоты, витамины группы В, С, A, D, E, K, пептиды, которые необходимы для обеспечения процессов, поддерживающих жизнь клеток организма. Кроме того, она содержит тромбоциты — это белые кровяные пластинки, отвечающие за свертываемость крови».

Когда тромбоциты покидают кровеносное русло, то они изменяют форму и выделяют альфа-гранулы (в них содержатся факторы роста). Именно благодаря этому начинаются процессы регенерации и репарации кожи, добавила Надежда.

Как проводится процедура

Предварительно перед сеансом врач назначит общий анализ крови для исключения воспаления и определения уровня тромбоцитов. За несколько дней до процедуры нужно отказаться от приема противовоспалительных препаратов, отложить тренировки, внести коррективы в питание и ограничить вредные привычки.

«Врач берет кровь у пациента в абсолютно стерильных условиях. Затем ее обрабатывают с помощью центрифуги, в результате чего кровь делится на три слоя. Для процедуры нужна плазма желтого оттенка. Уже через 15 минут можно делать инъекцию. Тонкой иглой аутоплазма с тромбоцитами вводится в выбранное место в кожу. После процедуры могут остаться небольшие синяки и отеки — ничего страшного в этом нет, они быстро уйдут», — рассказала Надежда.

Кому необходим плазмолифтинг

Процедуру используют в разных целях, но именно в косметологии она помогает при таких проблемах, как:

выраженные мимические морщины;

заметная пигментация кожи;

растяжки, шрамы, рубцы;

выраженные возрастные заломы и складки;

серый, «уставший» цвет лица;

любые проявления акне, а также его последствия;

алопеция (выпадение волос) и в целом их ухудшающееся состояние.

Специально под ваши проблемы косметолог подберет курс. Как правило, назначают порядка 5 процедур, между которыми должно пройти 7—10 дней. Для поддержания состояния кожи можно повторять процедуру один раз в 6—12 месяцев. Надежда: «Плазма гипоаллергенна и не вызывает индивидуальную чувствительность, поэтому подойдет пациентам с отягощенным аллергологическим анамнезом». После процедуры кожа восстанавливается за 1—2 дня, реабилитация проходит так, что пациент не выпадает из привычного образа жизни.

Эффекты от плазмолифтинга

Выраженный эффект появляется спустя примерно неделю после процедуры. Косметолог:

«Обычно отмечается повышение эластичности и подтянутости кожи, посвежевший вид, снижение последствий акне и сглаживание рубцов. Благоприятным эффектом также является активация генов, способных задерживать старение, стимуляция репарации и заживления кожи».

Надежда советует делать плазмолифтинг перед и после агрессивных аппаратных методик (аблятивные лазерные шлифовки, микроигольчатый RF-лифтинг, хирургические вмешательства).

Важно!

Перед процедурой забора крови, Надежда Пак советует обратить внимание на то, какие пробирки используются. Есть 3 класса безопасности пробирок. Первый класс не предназначен для центрифуги, поэтому в них забор крови производить нельзя. Косметолог: «Все дело в том, что в процессе центрифугирования пластмасса все равно выдает остаточный материал. Самыми безопасными считаются пробирки, которые относятся к третьему классу».

Также важны составляющие пробирки, реагент. Желательно, чтобы это был не гепарин, т. к. он склеивает частички, а цитрат натрия, не оказывающий такого действия. Кроме того, не стоит использовать двухсоставные пробирки (например, популярные швейцарские RegenLab). Наш эксперт: