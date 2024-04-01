Стилист предрек кроссовкам на танкетке возвращение в моду

Российский стилист Алеко Надирян в Telegram предрек одному фасону кроссовок возвращение в моду.

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По словам эксперта, трендовой вновь может оказаться упомянутая обувь на танкетке. Он отметил, что начали распродаваться старые коллекции, где были представлены указанные предметы гардероба. Кроме того, многочисленные образы, составленные с ними, стали появляться в соцсетях.

В то же время специалист указал на то, что не видел аналогичные кроссовки на модных показах.

«Мне кажется, если и будет что-то подобное, то круто и стильно переделанное под наше время, но точно не в изначальном варианте», — предположил автор поста.

В марте модные редакторы заявили, что популярные в 2000-х годах вьетнамки вновь станут трендом летом.