Какие платья модно носить этой весной: семь беспроигрышных фасонов

Cезон платьев объявляется открытым! Рассказываем, какие модели актуальны этой весной.

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Спойлер: большинство из них настолько неприхотливы, что скроют все, что вы, как вам кажется, «запасли» за зиму.

Трапеция

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Один из самых главных трендов весны. Переносимся в 60-е, когда Ив Сен-Лоран придумал этот беспроигрышный силуэт, способный скрыть практически любые особенности фигуры. В пару с таким платьем буквально просятся встать балетки, но их смело можно заменить и на грубые ботинки. В наше время «трапеция» не боится ничего, даже косухи в качестве верхнего слоя.

Платье-рубашка

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На любую фигуру и на любой случай — вот он, тот самый «универсальный солдат», который выручит всегда и везде. Мини или миди, прямой крой или А-силуэт — платье-рубашка проста в стилизации. И даже самые лаконичные модели всегда можно обыграть, например, надев колготки с узором и галстук, который недавно снова занял свое место под солнцем.

Бахрома

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Длинные нити или тонкие полоски ткани сделают образ динамичным. В 2024-м бахрома может присутствовать на одежде как в качестве небольшого акцентного декора (например, по подолу), так и покрывать изделие полностью. Для самых решительных предлагаем платье, сшитое полностью из бахромы и без подкладки: такой вариант комбинируем с джинсами или леггинсами.

Платье-баллон

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Подустав от юбки-баллона, которую каждая вторая модница носила прошлым летом, переносим объем на платье. Судя по последним светским мероприятиям за рубежом, it-girls продолжают поддерживать «пышную» тенденцию, отдавая предпочтение мини. Самое время запрыгнуть в последний вагон и насладиться трендом, пока он окончательно не изжил себя.

Цветочный принт

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Каким бы очевидным ни казался флористический узор, с ним никто не смеет спорить уже несколько сезонов: по весне цветы распускаются не только в природе, но и на платьях. Мелкий цветочек — хорошо, крупные бутоны — еще лучше, лепестки рассыпались — вообще прелесть! Пальто и сапоги в прохладную погоду только подчеркнут романтику вашего образа.

Аппликации

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3D-декор продолжает эволюционировать. Объемные аппликации уже не ограничиваются цветочным исполнением: они эволюционировали в различные фигурные элементы. И теперь им не нужен фон в виде ткани! Аппликации соединены между собой и обнажают тело. Самым застенчивым предлагаем надеть такое платье на шорты или брюки.

Сафари

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Даже если вы никогда не мечтали о том, чтобы отправиться на сафари, игнорировать одноименный стиль в одежде не стоит. Плотная ткань, широкая линия плеч, накладные карманы, приглушенные оттенки — несмотря на визуальную массивность такого платья, ощущение комфорта вам гарантировано. Нельзя не отметить и тот факт, что подобная модель перекликается с таким актуальным в этом сезоне «рабочим» стилем.