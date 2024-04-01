Кружево и белый цвет: трендовые платья весны 2024

Весной не обойтись без платья или легкой юбки.

Мы обратились к стилисту Виктории Яковенко, которая подсказала нам основные женственные тренды на этот сезон.

Приталенные платья

Если вам надоел оверсайз и любой объем, настало ваше время. Наш эксперт рекомендует обратить внимание на платья приталенного кроя.

«Возможно, такая модель не всегда комфортна в обычной жизни, но для свидания или выхода в театр оно просто незаменимо», — комментирует стилист.

В тренде легкие материалы, особенно выделяется шелк. Помните, что чем короче платье, тем спокойнее должен быть цвет и фасон, хотя от экстремального мини наш эксперт все же рекомендует отказаться.

Кружевные платья

Кружево снова возвращается в моду. Однако будьте аккуратны с его количеством. Виктория:

«Если раньше кружевные юбки били все рекорды популярности, сегодня все же мы делаем упор на акценты. Обратите внимание на кружевные вставки. В зависимости от времени дня количество кружева на вашем платье может меняться».

Также стилист советует аккуратнее подходить к подбору нижнего белья для такого платья — никаких просвечивающих бретелек под кружевом!

Белые платья

Цвет, который уместен в любом сезоне, но особенно хорошо освежает весной и летом. Стилист: