Кружево и белый цвет: трендовые платья весны 2024
Весной не обойтись без платья или легкой юбки.
Мы обратились к стилисту Виктории Яковенко, которая подсказала нам основные женственные тренды на этот сезон.
Приталенные платья
Если вам надоел оверсайз и любой объем, настало ваше время. Наш эксперт рекомендует обратить внимание на платья приталенного кроя.
«Возможно, такая модель не всегда комфортна в обычной жизни, но для свидания или выхода в театр оно просто незаменимо», — комментирует стилист.
В тренде легкие материалы, особенно выделяется шелк. Помните, что чем короче платье, тем спокойнее должен быть цвет и фасон, хотя от экстремального мини наш эксперт все же рекомендует отказаться.
Кружевные платья
Кружево снова возвращается в моду. Однако будьте аккуратны с его количеством. Виктория:
«Если раньше кружевные юбки били все рекорды популярности, сегодня все же мы делаем упор на акценты. Обратите внимание на кружевные вставки. В зависимости от времени дня количество кружева на вашем платье может меняться».
Также стилист советует аккуратнее подходить к подбору нижнего белья для такого платья — никаких просвечивающих бретелек под кружевом!
Белые платья
Цвет, который уместен в любом сезоне, но особенно хорошо освежает весной и летом. Стилист:
«Многие боятся белого цвета, и очень зря. Белое платье — трикотажное или выполненное из более легких материалов — отлично разбавит ваш ежедневный гардероб. Очень хорошо в этом сезоне смотрятся узкие платья до икр — они прекрасно вытягивают фигуру».