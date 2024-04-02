Рианна представила новую коллекцию нижнего белья Savage x Fenty

Эта молодая мамочка сводит нас с ума! Рианна представила новую рекламную кампанию своей марки Savage x Fenty.

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Певица появилась в нежных кружевных комплектах женского белья, которые станут олицетворением коллекции Signature Script.

© Mainstyle

© Mainstyle

В линейке вы найдёте бюстгальтеры без чашечек, трусы-стринги, слипы, а также топы и шорты для сна в четырёх расцветках.

© Mainstyle

© Mainstyle

Важная деталь: теперь на каждом изделии прямо на ткани появился вышитый фирменный знак бренда, выполненный курсивным шрифтом. Широкий размерный ряд, за который мы так любим Savage x Fenty, снова доступен в новом дропе. Об подобных комплектах наверняка мечтает каждая девушка!