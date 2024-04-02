Стилист назвала цвета, в которые запрещено красить волосы после 50 лет

Женщинам старше 50 лет лучше не красить волосы в иссиня-черный оттенок и неестественные цвета. Об этом Москве 24 рассказала стилист Анна Скороходова.

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"Если от природы дама не жгучая брюнетка с фарфоровой кожей, лучше не красить волосы в иссиня-черный цвет. Он имеет свойство старить и добавлять 5–10 лет. Кроме того, черный подчеркивает все морщинки, неровности, дефекты кожи, из-за чего цвет лица может смотреться более тусклым", – предупредила эксперт. Отказаться нужно и от желтого блонда. Сегодня он неактуален и к тому же смотрится дешево. Такой оттенок волос способен упростить даже самую прекрасную внешность дамы в возрасте 50+. Анна Скороходова стилист

Кроме того, не рекомендуется красить волосы в ярко-рыжий цвет.

"Женщинам, которые склонны к покраснению, красной сеточке на лице, стоит очень деликатно взаимодействовать с рыжим оттенком. Он будет подчеркивать подобные дефекты. К тому же яркий рыжий цвет может смотреться достаточно вульгарно и удешевлять образ. Лучше использовать его в качестве оттеночного", – советует Скороходова.

Вместе с тем стоит избегать неестественных цветов, таких как синий, розовый, фиолетовый, зеленый и другие.