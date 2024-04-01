От каких косметических процедур весной лучше отказаться

Весной не рекомендуется делать травмирующие кожу косметические процедуры, так как существует риск развития осложнений, устранить последствия которых будет трудно или невозможно. Их врач-косметолог и дерматовенеролог Анна Музелли Шукан перечислила в интервью Пятому каналу.

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Наиболее опасными в весенний период процедурами врач назвала лазерную шлифовку, глубокие пилинги, а также удаления шрамов, рубцов и папиллом. По ее словам, эти манипуляции повреждают кожу, из-за чего она становится более уязвима к ультрафиолету, что может привести к появлению пигментных пятен, удаление которых потребует много времени и сил.

«И не факт, что мы до конца сможем их убрать», — предостерегла косметолог.

Врач подчеркнула, что после зимы кожа нуждается в питании и защите, поэтому в этот период лучше отказаться от радикальных процедур в пользу более щадящих манипуляций. Эксперт посоветовала попробовать пилинги нового поколения, которые не наносят большой травматизации и дермабразии.

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